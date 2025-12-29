Calciatore pugnalato a Napoli il pianto del 15enne | Raid per vendetta
Un calciatore di 15 anni ha confessato di aver partecipato a un raid a Napoli, durato una vendetta. Dopo l’interrogatorio, il giovane si è mostrato visibilmente emozionato, piangendo in una sala della caserma, davanti alle autorità e ai suoi rappresentanti legali. La vicenda sta destando attenzione per le implicazioni legali e sociali, evidenziando le conseguenze di comportamenti violenti tra i giovani.
Ha pianto. In una saletta della caserma?Pastrengo?, davanti ai carabinieri, al pubblico ministero della Procura dei minori e al suo difensore, il 15enne che ha confessato di avere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
