Calciatore pugnalato a Napoli il pianto del 15enne | Raid per vendetta

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore di 15 anni ha confessato di aver partecipato a un raid a Napoli, durato una vendetta. Dopo l’interrogatorio, il giovane si è mostrato visibilmente emozionato, piangendo in una sala della caserma, davanti alle autorità e ai suoi rappresentanti legali. La vicenda sta destando attenzione per le implicazioni legali e sociali, evidenziando le conseguenze di comportamenti violenti tra i giovani.

Ha pianto. In una saletta della caserma?Pastrengo?, davanti ai carabinieri, al pubblico ministero della Procura dei minori e al suo difensore, il 15enne che ha confessato di avere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

calciatore pugnalato a napoli il pianto del 15enne raid per vendetta

© Ilmattino.it - Calciatore pugnalato a Napoli, il pianto del 15enne: «Raid per vendetta»

Leggi anche: Umberto Catanzaro morto a Napoli due mesi dopo il raid, 23enne colpito per errore nella vendetta del boss

Leggi anche: Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

calciatore pugnalato napoli piantoCalciatore pugnalato a Napoli, il pianto del 15enne: «Raid per vendetta» - In una saletta della caserma “Pastrengo”, davanti ai carabinieri, al pubblico ministero della Procura dei minori e al suo difensore, il 15enne che ha confessato di ... ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.