Calano ancora i prezzi dei carburanti | benzina ai minimi da oltre 4 anni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I prezzi dei carburanti continuano a diminuire, con la benzina che raggiunge il livello più basso da oltre quattro anni, escludendo periodi di riduzione delle accise. Anche durante le festività natalizie, i consumatori hanno potuto riscontrare un calo delle tariffe alla pompa, riflesso di un trend che persiste ormai da diversi mesi.

Sono proseguiti anche nei giorni di Natale i ribassi dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina in particolare che tocca il livello più basso da oltre quattro anni, da ottobre 2021, se si esclude una parentesi con accise ridotte tra settembre e dicembre 2022. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’ Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. Benzina self service a 1,684 eurolitro (-4 millesimi, compagnie 1,687, pompe bianche 1,678), diesel self service a 1,636 eurolitro (-5, compagnie 1,639, pompe bianche 1,631). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

