Su Marianucci Cagliari, la Cremonese intensifica i contatti, avvicinandosi all’accordo per il centrale del Napoli. Le trattative proseguono con determinazione, segnando passi avanti concreti. Il mercato di riparazione si fa più dinamico e le strategie dei club si intrecciano, creando nuove possibilità per il trasferimento. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali e le evoluzioni di questa trattativa, che potrebbe definire le prossime mosse delle squadre coinvolte.

Marianucci Cagliari, la Cremonese accelera e prova il sorpasso: passi avanti concreti per il difensore, tutti gli aggiornamenti Il mercato di riparazione entra nel vivo e le strategie difensive dei club iniziano a incrociarsi in modo inatteso. La trattativa che avrebbe dovuto portare Luca Marianucci ai rossoblù si è improvvisamente complicata: il giovane centrale del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari su Marianucci, ma la Cremonese spinge forte: contatti continui e intesa sempre più vicina per il centrale del Napoli. Le ultime

Leggi anche: Cagliari e Cremonese su Marianucci: possibile uscita dal Napoli

Leggi anche: Ucraina, per Trump l'intesa è vicina: Kiev spinge per un accordo, ma Mosca frena

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Marianucci può partire a gennaio: ecco i due club che puntano al prestito; SPORTITALIA - Pedullà: Napoli, Marianucci verso l'addio a gennaio, forte interesse di Torino, Cremonese e Cagliari per l'ex Empoli; Sky - Cagliari valuta Marianucci: prestito in pole position; Calciomercato Cremonese Luperto nel mirino della squadra lombarda Sentite cosa ha fatto Davide Nicola.

Marianucci Cagliari, passi avanti della Cremonese per il difensore: ecco gli aggiornamenti - Marianucci Cagliari, passi in avanti del club grigiorosso per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore in uscita dal Napoli Il mercato di riparazione entra nella sua fase caldissima e le strat ... cagliarinews24.com