Cagliari operato Folorunsho | salterà il big match contro il Milan
Il Cagliari dovrà fare a meno di Michael Folorunsho nel prossimo match contro il Milan, dopo l’intervento chirurgico al collaterale mediale destro. L’operazione comporta tempi di recupero che influiranno sulla rosa a disposizione del tecnico. La squadra sarda si prepara quindi ad affrontare la sfida senza uno dei suoi insertionisti principali, con l’obiettivo di mantenere il rendimento nonostante le assenze.
Arriva una brutta tegola per il Cagliari. La squadra sarda, nel match contro il Milan dovrà fare a meno di Michael Folorunsho: operato al collaterale mediale destro, ecco i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
