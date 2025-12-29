Cadute e incidenti in montagna | tre interventi di soccorso in un’ora sui rilievi abruzzesi

Durante il fine settimana, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto in tre diverse situazioni di emergenza in montagna, tutte nello stesso orario. A Passolanciano una donna ha subito un trauma cranico, mentre altre operazioni si sono svolte nel Teramano e sul monte Morrone. Questi interventi evidenziano l'importanza della preparazione e della prontezza in ambienti montani, spesso soggetti a rischi e imprevisti.

Fine settimana particolarmente impegnativo per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, intervenuto nel giro di un'ora, sabato scorso, in tre distinti contesti montani della regione: a Passolanciano dove una donna ha riportato un trauma cranico, nel Teramano e sul monte Morrone.

