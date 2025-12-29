Caccia illegale di poiane Coordinamento a tutela di lupo e fauna denuncia ferimento di altri 3 esemplari

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento, il Coordinamento a tutela del lupo e della fauna segnala il ferimento di almeno tre poiane nell’ultima settimana, attribuibile a attività di caccia illegale. Questa situazione evidenzia la necessità di un controllo più efficace e di interventi per preservare la biodiversità locale, tutelando specie protette e rispettando le normative vigenti.

LECCE – Almeno tre poiane fucilate nel Salento, nell’ultima settimana. Una nuova denuncia arriva dal Coordinamento a tutela del lupo e della fauna. I volontari hanno infatti segnalato il rinvenimento dei corpi dei rapaci impallinati a Veglie, Neviano e Collepasso, come hanno confermato le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nell'ultima settimana uccise nel Salento tre poiane.

caccia illegale poiane coordinamentoCresce il bracconaggio nel Salento: tre poiane fucilate in una settimana. È scontro tra ambientalisti e Federcaccia - Oltre al danno ambientale, l'episodio di Collepasso ha aperto un preoccupante fronte di scontro sociale in materia di bracconaggio ... leccenews24.it

caccia illegale poiane coordinamentoCaccia illegale nel Parco Regionale Litorale di Ugento - Denuncia del Coordinamento a tutela del lupo e della fauna nel Salento: “Presenti centinaia di bossoli. leccesette.it

caccia illegale poiane coordinamento“Caccia illegale nel Parco di Ugento. Presenti centinaia di bossoli. A rischio uno scrigno di biodiversità” - Ugento (Lecce) – “Un tappeto di cartucce da caccia nel cuore del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento”. corrieresalentino.it

