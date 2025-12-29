caccia illegale di poiane coordinamento a tutela di lupo e fauna denuncia ferimento di altri 3 esemplari

Nel Salento, il Coordinamento a tutela del lupo e della fauna segnala il ferimento di almeno tre poiane nell’ultima settimana, attribuibile a attività di caccia illegale. Questa situazione evidenzia la necessità di un controllo più efficace e di interventi per preservare la biodiversità locale, tutelando specie protette e rispettando le normative vigenti.

LECCE – Almeno tre poiane fucilate nel Salento, nell’ultima settimana. Una nuova denuncia arriva dal Coordinamento a tutela del lupo e della fauna. I volontari hanno infatti segnalato il rinvenimento dei corpi dei rapaci impallinati a Veglie, Neviano e Collepasso, come hanno confermato le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Cresce il bracconaggio nel Salento: tre poiane fucilate in una settimana. È scontro tra ambientalisti e Federcaccia - Oltre al danno ambientale, l'episodio di Collepasso ha aperto un preoccupante fronte di scontro sociale in materia di bracconaggio ... leccenews24.it