Caccia illegale di poiane Coordinamento a tutela di lupo e fauna denuncia ferimento di altri 3 esemplari
Nel Salento, il Coordinamento a tutela del lupo e della fauna segnala il ferimento di almeno tre poiane nell’ultima settimana, attribuibile a attività di caccia illegale. Questa situazione evidenzia la necessità di un controllo più efficace e di interventi per preservare la biodiversità locale, tutelando specie protette e rispettando le normative vigenti.
LECCE – Almeno tre poiane fucilate nel Salento, nell’ultima settimana. Una nuova denuncia arriva dal Coordinamento a tutela del lupo e della fauna. I volontari hanno infatti segnalato il rinvenimento dei corpi dei rapaci impallinati a Veglie, Neviano e Collepasso, come hanno confermato le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nell'ultima settimana uccise nel Salento tre poiane.
