Caccia a un centrale | Freytes e Coppola in pole
Il mercato si concentra sulla ricerca di un difensore centrale. Dopo aver analizzato le esigenze emerse dalle recenti difficoltà della squadra, l’obiettivo si è consolidato: Freytes e Coppola sono ora in prima linea come principali candidati. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni tecniche e dalle opportunità di mercato, con l’intento di rafforzare la linea difensiva e migliorare l’organizzazione del reparto.
E’ caccia a un difensore. Quella che era una riflessione, in seguito all’emergenza e alle difficoltà che proseguono, è diventato obiettivo. Lucumi torna a commettere errori di concentrazione che parevano dimenticati, Vitik, al rientro, non è impeccabile. Heggem, squalificato, rientrerà a Milano, ma nelle ultime uscite aveva pagato dazio a un lungo periodo in cui aveva dovuto tirare la carretta complice l’infiammazione al ginocchio di Lucumi e gli infortuni di Vitik e di un Casale tornato tra i convocati ma non ancora a disposizione. E allora è caccia al difensore. Negli ultimi giorni il Bologna ha chiesto informazioni e condizioni per trattare su diversi calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Hunt for a center: Freytes and Coppola in pole position - What was once a reflection, following the emergency and the ongoing difficulties, has become a goal. sport.quotidiano.net
