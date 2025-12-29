Csinistra | Manfredi ' Meloni si può battere ma Pd non ancora pronto'

Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha dichiarato che la sfida contro Meloni è ancora possibile, ma richiede una proposta politica credibile. Ha inoltre sottolineato che il Partito Democratico non si sente ancora preparato, evidenziando alcune difficoltà interne. La situazione politica attuale rimane aperta, con una partita ancora da definire e da affrontare con strategie chiare e consolidate.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Io credo che la partita sia aperta, credo che Meloni si possa battere, ma credo anche che serva avere una proposta credibile" e "il Pd non è ancora pronto, fa fatica. Non vedo una proposta riconoscibile che rappresenti un reale cambiamento. Serve una visione, un programma che va costruito, con pazienza, serve qualcosa che vada oltre la parola coalizione. Serve un fronte plurale". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Il Foglio. Come si sceglie il leader che deve battere Meloni? "Se la legge elettorale non cambierà, sarà il segretario del partito che prende più voti".

Meloni contro gli smemorati della Privacy. "Il Garante nominato da Pd-M5s". Il duello è con Manfredi. Il nodo gas - Replica alla sinistra che chiede l'azzeramento del Garante della Privacy e non va all'assemblea Anci del presidente Manfredi, rivale rispettato che ora teme. ilfoglio.it

