Buttavano e bruciavano residui edili illegalmente | denunciati imprenditore e operaio

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Pisa San Rossore ha denunciato un imprenditore edile di 73 anni e un operaio per aver smaltito illegalmente residui edili, depositandoli e bruciandoli senza autorizzazioni. L'attività si inserisce nel più ampio controllo sul rispetto delle normative ambientali, volto a prevenire danni all'ambiente e garantire un corretto gestione dei rifiuti provenienti da cantieri.

