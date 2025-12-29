Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Magpies di misura

Analisi e pronostici di Burnley-Newcastle, partita valida per il campionato di calcio del martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20:30. Si approfondiscono le formazioni ufficiali, le quote e le previsioni, con particolare attenzione alle recenti performance di entrambe le squadre. Dopo un lungo ciclo di sconfitte, il Burnley ha ottenuto due pareggi consecutivi, mentre il Newcastle si presenta in forma stabile. Una sfida da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio.

Dopo sette sconfitte di fila il Burnley ha pareggiato per 1-1 a Bournemouth e poi per 0-0 in casa contro l’Everton, in quest’ultimo caso avendo un dato xG migliore, cosa certo non frequente. Piccoli segnali di miglioramento in vista di questa sfida contro un Newcastle che in campionato ha fatto solo un punto nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Newcastle (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Magpies di misura Leggi anche: Burnley-Newcastle (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Magpies di misura Leggi anche: Burnley-Newcastle (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Magpies di misura; Chelsea-Bournemouth martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol a Stamford Bridge; West Ham-Brighton martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Pronostico Burnley vs Newcastle – 30 Dicembre 2025 - Newcastle accende la giornata di Premier League del 30 Dicembre 2025, con calcio d’inizio alle 20:30 al Turf Moor. news-sports.it

Football d'oltremanica: Newcastle a Hillsborough nel 1974, per la Semifinale di Fa Cup contro Burnley. - facebook.com facebook

Gol olimpico di Bruno Guimarães in Newcastle-Burnley! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.