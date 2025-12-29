Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Burnley-Newcastle, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 20:30. Si esaminano formazioni, quote e pronostici, considerando il recente pareggio del Burnley contro Bournemouth e Everton, con un dato xG superiore. Un confronto utile per comprendere le dinamiche attuali delle due squadre e le possibili strategie in campo.
Dopo sette sconfitte di fila il Burnley ha pareggiato per 1-1 a Bournemouth e poi per 0-0 in casa contro l’Everton, in quest’ultimo caso avendo un dato xG migliore, cosa certo non frequente. Piccoli segnali di miglioramento in vista di questa sfida contro un Newcastle che in campionato ha fatto solo un punto nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
