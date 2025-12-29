Burnley-Newcastle martedì 30 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Magpies di misura

Analisi della sfida Burnley-Newcastle, in programma martedì 30 dicembre 2025 alle 20:30. Si esaminano le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alle recenti performance delle due squadre. Dopo una serie di sette sconfitte consecutive, il Burnley ha ottenuto un pareggio con Bournemouth e uno con l’Everton, migliorando il dato xG. Ecco le principali informazioni per un’analisi equilibrata dell’incontro.

Dopo sette sconfitte di fila il Burnley ha pareggiato per 1-1 a Bournemouth e poi per 0-0 in casa contro l'Everton, in quest'ultimo caso avendo un dato xG migliore, cosa certo non frequente. Piccoli segnali di miglioramento in vista di questa sfida contro un Newcastle che in campionato ha fatto solo un punto nelle ultime.

