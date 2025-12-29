Dopo una prova positiva, il team si concentra ora sulla sfida di Imola. Nonostante alcuni tiri aperti non siano entrati, la prestazione generale è stata soddisfacente. La squadra ha dimostrato impegno e solidità, preparando il terreno per il prossimo impegno. Ora l’obiettivo è continuare a migliorare e affrontare con determinazione la prossima partita, mantenendo alta la concentrazione e la fiducia nei propri mezzi.

"Abbiamo giocato una buona partita, nel momento decisivo alcuni tiri aperti sono usciti mentre Latina li ha segnati". Coach Benedetto è rammaricato per la nona sconfitta nelle ultime dieci partite della sua Adamant, ma può ritenersi soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi, decisamente diverso rispetto alle ultime gare: Ferrara ha comandato il match per lunghi tratti, ma come spesso le è accaduto in stagione nel finale ha peccato in lucidità. "Non ci sono entrati dei tiri costruiti molto bene nel finale, e poi il quinto fallo fischiato a Tio - che dal mio punto di vista non c’era - ci ha privato nei secondi finali di un giocatore che stava dominando sotto canestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Buona prestazione senza lo straniero. Ora testa a Imola"

Leggi anche: Pioli: “Buona partita, testa al campionato. Due punte? Ora non si può”

Leggi anche: Continassa Juve: vittoria col Bologna nel segno di Cabal, torna in campo Bremer. Ora testa alla Roma (senza lo squalificato Koopmeiners)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Emilia Romagna, Lega: 'Chiarezza su prestazioni sanitarie agli stranieri e relativi costi'; Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi: Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti». Caja: Grande impronta difensiva. Siamo stati bravi e molto attenti».

"Buona prestazione senza lo straniero. Ora testa a Imola" - "Abbiamo giocato una buona partita, nel momento decisivo alcuni tiri aperti sono usciti mentre Latina li ha segnati". msn.com