Oggi, 29 dicembre, si celebra l’onomastico di Davide, re d’Israele del X secolo a.C.. Per l’occasione, ecco alcune immagini di auguri da condividere sui social, ideali per augurare un buon onomastico a chi porta questo nome. Un gesto semplice ma sincero, che permette di mantenere vivi i legami e di condividere un momento di attenzione e affetto.

Si festeggia oggi, 29 dicembre, San Davide, fu re d’ Israele durante la prima metà del decimo secolo avanti Cristo. Secondo la religione cristiana dal valoroso guerriero discende Giuseppe, padre putativo di Gesù. Davide fu il secondo re d’Israele, San Giuseppe suo discendente. Nella Bibbia viene descritto come un personaggio dalla personalità complessa che è capace di generosi slanci ma anche di crudeltà e spregiudicatezza politica ma al tempo stesso autocritico e capace di ammettere i propri errori. Mostrò talento anche nei campi della musica e della poesia. Per gli ebrei Davide, della tribù di Giuda, è il re di Israele e da lui discenderà il messia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Buon onomastico Davide oggi 29 dicembre: immagini di auguri da condividere sui social

