Buon anno nuovo monsieur Ravel!

Nel 2025 si è ricordato il 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel. Per celebrare questa ricorrenza, l’ensemble vocale

Nel 2025 ricorreva il 150° anniversario dalla nascita di Maurice Ravel.Per celebrare questo compleanno, l'ensemble vocale "Flos musicae" e i "Giovani del Gruppo Ocarinistico Budriese" hanno dato vita a un featuring sorprendente.Dopo il grande successo dei due concerti tenuti lo scorso novembre.

