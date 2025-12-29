Buen Camino Martina Colombari | Chi critica Checco Zalone è invidioso

Martina Colombari, attrice e conduttrice, ha espresso il suo sostegno a Checco Zalone, difendendolo dalle critiche ricevute. Nella commedia natalizia di successo in cui entrambi sono protagonisti, Colombari ha sottolineato come le polemiche spesso derivino da invidia. La sua posizione invita a riflettere sull'importanza di apprezzare il talento senza lasciarsi influenzare da giudizi negativi.

L'attrice e conduttrice televisiva, che affianca Checco Zalone nella commedia natalizia campione d'incassi, ha difeso il comico dalle critiche. Una parte del successo di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone che sta spopolando nelle sale italiane macinando milioni su milioni, va a Martina Colombari. L'ex Miss Italia ha accettato di invecchiarsi e imbruttirsi (almeno un pochetto) per interpretare Linda, trasandata ex compagna di Checco Zalone nonché madre di sua figlia Cristal. L'attrice, che ha ammesso di aver accettato con entusiasmo la trasformazione fisica, ha difeso il comico pugliese dalle critiche dei detrattori accusando gli italiani di essere "invidiosi del suo successo".

Buen Camino, l’arte di togliere: Martina Colombari e il prezzo di spegnere la bellezza nel film più visto dell’anno - C’è qualcosa di profondamente ironico nel vedere Martina Colombari trasformata, quasi mimetizzata, dentro Buen Camino, il film che sta dominando le festività e riscrivendo – ancora una volta – i recor ... domanipress.it

Buen Camino, Martina Colombari: "Chi critica Checco Zalone è invidioso" - L'attrice e conduttrice televisiva, che affianca Checco Zalone nella commedia natalizia campione d'incassi, ha difeso il comico dalle critiche. movieplayer.it

Esperia. . Quando il cinema parla agli italiani, gli italiani rispondono. Buen Camino di Checco Zalone fa 20 milioni in tre giorni e riempie le sale. Altro che “il pubblico non va al cinema”, altro che colpa dello Stato. Il problema non sono gli spettatori. È chi li guar - facebook.com facebook

