Buen Camino è il re del botteghino | migliore apertura di sempre per un film di Natale

27 milioni di euro incassati, record su infranti, pubblico entusiasta e divertito dalle gag, il vero vincitore del Natale 2025 è Checco Zalone. Alla fine di questo lungo weekend festivo facciamo i conti in tasca a Checco Zalone. Il comico pugliese batte James Cameron e la sua corazzata ipercostosa e ipertecnologica a suon di risate trascinando folle di spettatori in sala. Risultato? Con 27 milioni di euro, una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4% Buen Camino diventa la migliore apertura di sempre per un film di Natale. Prodotto da prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Netflix, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

