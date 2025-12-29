Buen Camino è il re del botteghino | migliore apertura di sempre per un film di Natale
27 milioni di euro incassati, record su infranti, pubblico entusiasta e divertito dalle gag, il vero vincitore del Natale 2025 è Checco Zalone. Alla fine di questo lungo weekend festivo facciamo i conti in tasca a Checco Zalone. Il comico pugliese batte James Cameron e la sua corazzata ipercostosa e ipertecnologica a suon di risate trascinando folle di spettatori in sala. Risultato? Con 27 milioni di euro, una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4% Buen Camino diventa la migliore apertura di sempre per un film di Natale. Prodotto da prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli, una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Netflix, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano
Leggi anche: Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011
Checco Zalone il re della commedia italiana è tornato; Buen Camino Checco Zalone moscio verso Santiago Battute su lager e Gaza ma la minestra è riscaldata.
«Buen Camino» riporta al cinema il re della commedia italiana, Checco Zalone - L’attore pugliese torna per l’occasione a farsi dirigere da Gennaro Nunziante, regista dei clamorosi successi che hanno ridefinito la storia del botteghino italiano ... giornaledibrescia.it
Credi in te stesso: la storia di Rocky di Sylvester Stallone
Checco Zalone da record, con 27 milioni è la migliore apertura di sempre per un film di Natale. Buen Camino traina il mercato cinematografico che cresce del 257% sul weekend scorso #ANSA - facebook.com facebook
Buen Camino Inter, capodanno in vetta, ma Milan e Napoli mordono Emozione De Rossi: standing ovation La prima pagina di lunedì 29 dicembre #CorrieredelloSport x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.