Buen Camino di Checco Zalone parla di prostata col sorriso | non è politica è cinema

Sale piene e 27 milioni di incasso, ma la critica boccia "Buen Camino". Stesso Zalone, stessa comicità. Non è cambiato niente, neanche il fatto che la politica che lo contende ogni volta come fosse una bandiera. E vale per la sinistra come per la destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Checco Zalone torna con Buen Camino e il brano inedito “La prostata inflamada” Leggi anche: Checco Zalone e il messaggio a reti unificate, un video sui problemi alla prostata per lanciare Buen Camino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln; Buen Camino è il film che sancisce la normalizzazione di Checco Zalone; Nessuno ferma Checco Zalone. Il suo “Buen camino” batte Avatar e i critici; Checco Zalone, «Buen Camino» sempre più in alto: 13,7 milioni d’incasso. Buen Camino, Box Office da record per Checco Zalone e Martina Colombari lo difende dalle critiche: "Invidiosi" - protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, difende il film dall'ondata di critiche del web ... libero.it

