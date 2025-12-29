Brutto incidente nella zona industriale di Anagni | una persona in gravi condizioni

Un incidente grave si è verificato oggi nel primo pomeriggio nella zona industriale di Anagni, in provincia di Frosinone. Una persona è rimasta ferita in modo serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 dicembre, nella zona industriale di Anagni (Frosinone). Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento, provocando un impatto particolarmente violento. Uno dei due conducenti è rimasto.

