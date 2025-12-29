Brunori Palermo la Sampdoria accelera per chiudere per l’attaccante! Accordo con il giocatore restano da chiarire solo alcuni dettagli

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sampdoria sta lavorando per definire l'acquisto di Brunori Palermo, con un accordo raggiunto con il giocatore. Restano da risolvere alcuni dettagli sul contratto, in particolare sulla formula del prestito. La trattativa si inserisce nel contesto di un mercato invernale che potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e del campionato. La chiusura dell’operazione sembra ormai prossima, con passi concreti verso la finalizzazione.

Brunori Palermo, la Sampdoria accelera per chiudere per l’attaccante! Trattativa in chiusura: prestito al centro del confronto Il mercato invernale della Sampdoria entra nel vivo con un’operazione destinata a incidere sugli equilibri del campionato. Il club blucerchiato ha rotto gli indugi e individuato in Matteo Brunori l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. L’attaccante italo-brasiliano, capitano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

