Brunori lascia Palermo ore decisive per il passaggio alla Samp | dialogo fitto tra i club e chiusura a un passo
Oggi potrebbe essere il giorno chiave per il trasferimento di Matteo Brunori alla Sampdoria. Dopo un intenso confronto tra i club, le trattative sembrano prossime alla conclusione. La decisione finale dipenderà dagli ultimi dettagli, che potrebbero portare alla definizione ufficiale dell’accordo. Restano quindi poche ore per conoscere l’esito di questa operazione di mercato, che potrebbe segnare un importante cambio di passo per entrambe le società.
Potrebbe essere quella di oggi la giornata decisiva per il passaggio di Matteo Brunori alla Sampdoria. Le due società riprenderanno questa mattina il dialogo per cercare di sbloccare la trattativa: il club doriano propone un prestito secco, quello di viale del Fante un prestito oneroso.Alla fine. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Fitto: “Dialogo con il Ppe fondamentale, ma senza rinunciare alla nostra identità”
Leggi anche: Atalanta, il mese di gennaio è cruciale fra calendario fitto e sfide decisive: le ultime
Cessione Brunori, il giocatore non ha ancora deciso la nuova destinazione: una settimana per definire il suo futuro; Sampdoria, tutto su Brunori per l'attacco: prestito secco dal Palermo; Sampdoria, assalto a Brunori, si avvicina Caso. Piace Radunovic per la porta; Brunori saluta Palermo: lo attende la Sampdoria in prestito.
Brunori Sampdoria, l’attaccante è a un passo ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta - Brunori Sampdoria, l’attaccante è il primo nome sul taccuino in vista della sessione invernale di calciomercato Il mercato invernale della formazione ligure entra nel vivo con un colpo che potrebbe sp ... sampnews24.com
Palermo saluta Matteo Brunori, ovazione allo stadio per l'attaccante ormai a un passo dalla Sampdoria - E' stato un addio carico di emozione quello che il Palermo ha dedicato a Matteo Brunori, sempre più vicino alla Sampdoria. telenord.it
Calciomercato Sampdoria, l’affare Brunori è ai dettagli. Accordo totale: le cifre - Calciomercato Sampdoria | La Sampdoria si prepara a piazzare un colpo da novanta per il proprio reparto avanzato. news-sports.it
#Brunori in lacrime dopo #PalermoPadova. L'ormai ex capitano #rosanero lascia il club per la #Sampdoria Il suo saluto ai tifosi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.