Bruno Petrone ferito a Chiaia | il calciatore colpito dal 15enne con coltello e chiave inglese

Nella zona di Chiaia a Napoli, un calciatore 18enne è stato vittima di un’aggressione durante la quale è stato ferito con un coltello e una chiave inglese. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il giovane è stato colpito da un 15enne, mentre altri tre ragazzi di 17 anni lo affrontavano con violenza. L’episodio ha suscitato attenzione sul fenomeno della microcriminalità in aree centrali della città.

