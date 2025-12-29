Bruno Petrone accoltellato a Napoli La mamma | Non auguro ai loro cari l?incubo che sto vivendo
Bruno Petrone è stato accoltellato a Napoli e si trova attualmente in rianimazione presso l’ospedale San Paolo. La madre, profondamente colpita dall’accaduto, manifesta un dolore che riflette l’incubo vissuto dalla famiglia. La vicenda si svolge tra corsie di ospedale e momenti di preoccupazione, mentre i sanitari si impegnano a garantire le cure necessarie.
Non ha staccato un attimo. Lì all?esterno della sala di rianimazione, tra una corsia e un reparto dell?ospedale San Paolo, senza chiudere occhio, senza perdere la speranza. Sono. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: La mamma di Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni accoltellato a Napoli. «Mi ha chiesto se potrà tornare a giocare»
Leggi anche: Calciatore 18enne accoltellato a Napoli, la mamma di Bruno Petrone: “Sembra di vivere in una puntata di Gomorra”
Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo inseguimento. Gravi le condizioni; Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone, ricoverato in gravi condizioni: si costituiscono due minorenni; Napoli, calciatore 18enne accoltellato: due minorenni si sono costituiti.
Bruno Petrone accoltellato a Napoli, La mamma: «Non auguro ai loro cari l’incubo che sto vivendo» - Lì all’esterno della sala di rianimazione, tra una corsia e un reparto dell’ospedale San Paolo, senza chiudere occhio, senza perdere la speranza. ilmattino.it
Bruno Petrone, il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l’aggressione - Il 15enne che ha raccontato di aver sferrato le coltellate a Bruno Petrone, calciatore 18enne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nel cuore ... fanpage.it
Napoli, Bruno Petrone accoltellato: quattro fermati e un denunciato. Il punto sulle indagini - Si sono costituiti ieri, in serata, due minorenni di 15 e 17 anni, il più giovane avrebbe confessato in questura di aver accoltellato Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio campano, mentre era sedu ... tg.la7.it
Versa ancora in gravi condizioni Bruno Petrone, calciatore di 18 anni che è stato accoltellato ai baretti di Chiaia Un ragazzino di 15 anni, che per primo si è costituito alle forze dell'ordine, ha confessato di essere stato lui a sferrare le coltellate al calciatore 18e - facebook.com facebook
18enne #accoltellato a Napoli. "Mi dispiace": le parole del 15enne costituitosi per il ferimento grave del calciatore Bruno Petrone; gli si prospetta il tentato omicidio con porto abusivo di arma da taglio. Con lui anche 4 17enni, in stato di fermo. Sono tutti incen x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.