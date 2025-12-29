Bruno Petrone accoltellato a Napoli i pm | Un raid premeditato

Bruno Petrone è stato ferito con un coltello a Napoli in un episodio che le autorità ritengono essere un raid premeditato. L’uomo, che aveva acquistato l’arma in una armeria locale, la portava regolarmente con sé, nascosta in una tasca del giubbotto. Le indagini dei pm si concentrano sulla natura pianificata dell’attacco, evidenziando la gravità della situazione e l’attenzione delle forze dell’ordine sulla vicenda.

Aveva acquistato quel coltello a farfalla in una armeria cittadina. E lo portava sempre con sè, in una tasca del suo giubbino. Poi, lo scorso week end, quando ha visto davanti a sé. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bruno Petrone accoltellato a Napoli, i pm: «Un raid premeditato» Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno Leggi anche: Napoli, 18enne di Minturno accoltellato a Chiaia: Bruno Petrone è ricoverato in gravi condizioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo inseguimento. Gravi le condizioni; Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno; Bruno Petrone accoltellato a Napoli, quattro in cella e un denunciato. La madre: «Educate i vostri figli». Bruno Petrone, il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l’aggressione - Il 15enne che ha raccontato di aver sferrato le coltellate a Bruno Petrone, calciatore 18enne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nel cuore ... fanpage.it

Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne - Si chiama Bruno Petrone, il calciatore di 18 anni che è stato accoltellato a Napoli. fanpage.it

Calciatore accoltellato a Napoli: Calcio, sport e coltelli facili. Chi sono gli aggressori di Bruno Petrone - Ci sono situazioni e circostanze che andrebbero studiate bene prima di provare a interpretare i comportamenti legati alla devianza minorile. ilmattino.it

Calciatore pugnalato, il pianto del 15enne: «Raid per vendetta» Accoltellato per strada, nel cuore della movida di Chiaia. Dietro il ferimento del giovane calciatore Bruno Petrone emerge ora il volto di una violenza maturata tra minorenni, nata per futili motivi e - facebook.com facebook

Bruno Petrone accoltellato a Napoli, parla il 15enne reo confesso: «Avevamo litigato una settimana fa». Poi aveva comprato un coltello x.com

