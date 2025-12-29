Brucia in anticipo il pupo sulla riviera del centro storico Dispetto o atto vandalico

A Gallipoli, uno dei pupi di cartapesta esposti lungo la riviera del centro storico è stato bruciato in anticipo rispetto alla tradizionale cerimonia di Capodanno. Questo atto, che può essere interpretato come un dispetto o un gesto vandalico, ha suscitato attenzione tra la comunità locale. La figura, realizzata artigianalmente dai gruppi rionali, era destinata a essere bruciata in modo rituale per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

GALLIPOLI – Brucia prematuramente uno dei pupi di cartapesta realizzati artigianalmente dai gruppi rionali di Gallipoli posti in esposizione sulle riviere e nei quartieri cittadini in attesa di essere poi dati in pasto alle fiamme purificatrici e ben auguranti per celebrare la notte del Capodanno.

