Brindisi investe un 12enne e fugge | il ragazzo ricoverato in Rianimazione

A Brindisi, un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada statale e, dopo l’incidente, il conducente si è allontanato senza fermarsi. Il ragazzo è stato trasportato in Rianimazione all’ospedale Perrino. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi guida.

L'incidente sulla statale. Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada statale a Brindisi ed è ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino. Alla guida della Fiat 500 L che lo ha investito c'era un automobilista che, dopo l'impatto, si è dato alla fuga, per poi costituirsi alcune ore più tardi. La dinamica dell'investimento. Secondo le ricostruzioni, il giovane stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici trascorsa al Mc Donald's del parco commerciale Brin Park. Il gruppo avrebbe attraversato la complanare all'altezza del rione Sant'Elia, un tratto particolarmente trafficato della statale.

Brindisi, auto pirata investe un bambino e fugge - Un gruppo di ragazzini in strada, sorpreso dal passaggio di un'auto che investe un dodicenne e si dilegua. rainews.it

