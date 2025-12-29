Brindisi di fine anno i divieti previsti a Napoli | le zone interessate dall' ordinanza

Il Comune di Napoli ha stabilito divieti per il brindisi di fine anno, al fine di garantire la sicurezza pubblica. L’ordinanza prevede il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak nelle zone interessate. Queste misure sono finalizzate a prevenire situazioni di disagio e garantire un sereno svolgimento delle festività.

Tornano i divieti del Comune di Napoli per il brindisi di fine anno. Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'ente di Palazzo San Giacomo ha disposto:? il divieto di vendita di bevande bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o.

