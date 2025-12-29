Brindisi accusa | 180 chili di artifici pirotecnici e 84 ordigni vietati arrestato Carabinieri

Il 27 dicembre a Brindisi, i Carabinieri hanno sequestrato 180 chili di artifici pirotecnici e 84 ordigni vietati, arrestando un uomo di 42 anni. L'operazione, mirata a prevenire rischi durante i festeggiamenti di fine anno, ha portato all’arresto e alla successiva misura degli arresti domiciliari, in conformità con le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di esplosivi.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il 27 dicembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, nell'ambito di un servizio finalizzato a contrastare l'illecita diffusione di pericolosi artifizi pirotecnici e garantire una idonea cornice di sicurezza in vista degli imminenti festeggiamenti della notte di San Silvestro, hanno tratto in arresto un 42enne, sottoponendolo in regime di arresti domiciliari così come disposto dall'Autorità Giudiziaria, per detenzione illegale di esplosivi. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, nel garage di pertinenza dell'abitazione dell'uomo, hanno rinvenuto 180 chilogrammi di artifici pirotecnici illegalmente detenuti, nonché 84 ordigni esplosivi confezionati artigianalmente e considerati vietati.

Brindisi, in garage nascondeva 180 chili di fuochi d'artificio e 84 ordigni: ai domiciliari 42enne - Il 27 dicembre un 42enne è finito ai domiciliari, a Brindisi, per detenzione illegale di esplosivi. lagazzettadelmezzogiorno.it

