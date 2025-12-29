Brigitte Bardot una femminilità dirompente e combattiva Ma soprattutto politica

Brigitte Bardot, icona di femminilità e figura di impegno politico, ha lasciato il segno nel panorama culturale e sociale. La sua vita, caratterizzata da una carriera di successo e da una costante partecipazione attiva in questioni di rilievo, si è conclusa nel 2025 con la scomparsa di un'altra figura importante, Jean-Marie Le Pen. Questo passaggio segna un momento di riflessione sulla storia e il ruolo delle personalità pubbliche italiane e internazionali.

Roma, 29 dic – Il 2025 si è aperto con la morte di Jean-Marie Le Pen e si è chiuso con quella di Brigitte Bardot. Tra i due c'era molta più vicinanza di quanto s'immagini. E questo al di là di una vecchia relazione che in molti danno per scontata e che ritengo naturale esattamente come le mitologiche avventure delle figure divine dell'antichità. Perché Brigitte Bardot è stata donna di scandalo e di armonia, di rivolta e di rettifica ordinata, esattamente come il "Menhir". Impegnata dal 1962 nell' animalismo, non disdegnò comunque l' impegno prettamente politico, contro il gollismo, contro il comunismo, contro il conformismo e contro il "gauchisme".

Il guardaroba di Brigitte Bardot attraverso i capi che l'hanno resa un'icona di stile x.com

Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, «verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare»: è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici, nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. «È stato il suo auspicio e verrà ri - facebook.com facebook

