Brigitte Bardot sepolta in giardino coi suoi animali metà della sua eredità andrà al figlio che non ha mai amato

Brigitte Bardot, deceduta il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni, sarà sepolta nel giardino della sua villa sulla Costa Azzurra, circondata dagli animali. La sua morte ha attirato l’attenzione, anche per la notizia che metà della sua eredità sarà destinata al figlio, con cui aveva un rapporto complicato. La sua figura rimane un’icona del cinema e della difesa degli animali in Italia e all’estero.

Brigitte Bardot, scomparsa a 91 anni il 28 dicembre 2025, sarà sepolta nel giardino della sua villa sulla Costa Azzurra, circondata dagli animali ai quali ha dedicato l'ultima parte della vita. A rivelarlo è stata la giornalista Wendy Bouchard, sua amica di lunga data, spiegando che l'attrice aveva espresso questo desiderio con chiarezza: voleva riposare accanto alle creature che aveva amato più di tutto. Il funerale seguirà i principi di semplicità e sobrietà che hanno caratterizzato il suo impegno per la causa animalista. L'attrice aveva lasciato il cinema nel 1973, a soli 39 anni, per dedicarsi completamente alla tutela degli animali, fondando nel 1986 l'organizzazione che porta il suo nome.

