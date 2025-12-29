Brigitte Bardot sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare
Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è deceduta a 91 anni. Secondo quanto dichiarato a Franceinfo dalla giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data, sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare, nella sua villa La Madrague a Saint-Tropez. La notizia conferma l’attaccamento della attrice alla sua terra e al paesaggio che aveva scelto come suo ultimo luogo di riposo.
Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni, “sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare”. Lo ha dichiarato a Franceinfo la giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data della stella del cinema morta nella sua villa La Madrague, a Saint-Tropez. “Era suo desiderio e sarà rispettato”, “essere sepolta vicino a coloro che ha amato, i suoi animali “, ha aggiunto Bouchard, riferendosi all’ultimo desiderio dell’attrice. Secondo la giornalista, Brigitte Bardot desiderava “ ricongiungersi con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto la sua lotta”. Sarà sepolta “in povertà e nella più totale semplicità”, ha dichiarato Bouchard. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Brigitte Bardot sepolta in giardino coi suoi animali, metà della sua eredità andrà al figlio (che non ha mai amato)
Leggi anche: La Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot sul mare di Saint-Tropez dove voleva essere sepolta
Brigitte Bardot, l’ultimo desiderio choc sulla sepoltura. A chi va l’eredità obbligata (e tagliata) - L’attrice scomparsa all’età di 91 anni aveva già scelto un luogo preciso dove riposare in pace: la sua villa extra- libero.it
In occasione della morte di Brigitte Bardot la ricordiamo con 35 foto che la immortalano come icona di bellezza, seduzione e femminilità senza tempo x.com
In questi giorni ho ripensato spesso a Brigitte Bardot. Al di là dell’icona, del cinema, dell’immaginario collettivo, ciò che mi colpisce davvero è la sua scelta più silenziosa e radicale: usare la propria visibilità per dare voce a chi non ne aveva. Gli animali, gli invi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.