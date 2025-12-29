Brigitte Bardot sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è deceduta a 91 anni. Secondo quanto dichiarato a Franceinfo dalla giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data, sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare, nella sua villa La Madrague a Saint-Tropez. La notizia conferma l’attaccamento della attrice alla sua terra e al paesaggio che aveva scelto come suo ultimo luogo di riposo.

Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni, “sarà sepolta nel suo giardino vicino al mare”. Lo ha dichiarato a Franceinfo la giornalista Wendy Bouchard, amica di lunga data della stella del cinema morta nella sua villa La Madrague, a Saint-Tropez. “Era suo desiderio e sarà rispettato”, “essere sepolta vicino a coloro che ha amato, i suoi animali “, ha aggiunto Bouchard, riferendosi all’ultimo desiderio dell’attrice. Secondo la giornalista, Brigitte Bardot desiderava “ ricongiungersi con questa terra che ha visto soffrire molti esseri, ma che ha anche visto la sua lotta”. Sarà sepolta “in povertà e nella più totale semplicità”, ha dichiarato Bouchard. 🔗 Leggi su Lapresse.it

