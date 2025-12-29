Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa vista mare accanto agli animali che ha sempre amato

Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, accanto agli animali che ha sempre amato. La decisione riflette il suo legame profondo con la natura e la vita animale, caratteristica distintiva della sua lunga carriera e del suo impegno. La scelta di questa sepoltura intima e naturale rappresenta un'ultima testimonianza della sua dedizione alla tutela degli animali.

Brigitte Bardot, l’ultimo desiderio choc sulla sepoltura. A chi va l’eredità obbligata (e tagliata) - L’attrice scomparsa all’età di 91 anni aveva già scelto un luogo preciso dove riposare in pace: la sua villa extra- libero.it

Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, «verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare»: è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici, nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. «È stato il suo auspicio e verrà ri - facebook.com facebook

#NEWS - #BrigitteBardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, a Saint-Tropez, affacciata sul mare della Costa Azzurra. A rivelarlo a @franceinfo è stata Wendy Bouchard, giornalista e amica di lunga data dell’attrice, spiegando che si tratta di u x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.