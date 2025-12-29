Brigitte Bardot sarà sepolta nel cimitero marino di Saint Tropez Ma lei non voleva | la folla di idioti e i desideri dell' attrice

Saint-Tropez si appresta a rendere omaggio a Brigitte Bardot, che sarà sepolta nel cimitero marino della città. La celebre attrice, tuttavia, aveva espresso il desiderio di evitare l’affollamento e l’attenzione mediatica. La sua figura, simbolo del cinema francese e del Novecento, rimane comunque al centro dell’attenzione pubblica, tra rispetto e riflessione.

