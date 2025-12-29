Brigitte Bardot l’eredità da 65 milioni | al figlio Nicolas metà del patrimonio per legge

Brigitte Bardot, iconica attrice e figura del cinema francese, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua scomparsa apre il processo di divisione del patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro, di cui metà spetterà di diritto al figlio Nicolas. La notizia segna la fine di un’epoca e il passaggio di un’eredità culturale e finanziaria importante.

Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez - Il mondo del cinema e dell’immaginario pop piange Brigitte Bardot, morta a 91 anni nella sua casa di La Madrague, a Saint- leggo.it

L’eredità d’oro di Brigitte Bardot: 65 milioni tra ville e royalty e una possibile battaglia familiare - L'attrice aveva rinunciato alla custodia del figlio e l'asse ereditario potrebbe essere più complesso del previsto ... today.it

Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, «verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare»: è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici, nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. «È stato il suo auspicio e verrà ri - facebook.com facebook

#NEWS - #BrigitteBardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, a Saint-Tropez, affacciata sul mare della Costa Azzurra. A rivelarlo a @franceinfo è stata Wendy Bouchard, giornalista e amica di lunga data dell’attrice, spiegando che si tratta di u x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.