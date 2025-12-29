Brigitte Bardot l’eredità da 65 milioni | al figlio Nicolas metà del patrimonio per legge

Brigitte Bardot, iconica attrice e figura del cinema francese, è venuta a mancare all’età di 91 anni. La sua scomparsa apre il processo di divisione del patrimonio, stimato in circa 65 milioni di euro, di cui metà spetterà di diritto al figlio Nicolas. La notizia segna la fine di un’epoca e il passaggio di un’eredità culturale e finanziaria importante.

Brigitte Bardot è morta: si apre il capitolo dell’eredità Il mondo del cinema e dell’immaginario pop saluta Brigitte Bardot, scomparsa a 91 anni nella sua storica casa di La Madrague, a Saint-Tropez. Con la sua morte si chiude un’epoca, ma si apre uno dei capitoli più delicati e discussi della sua vita: quello dell’eredità. Dietro . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

