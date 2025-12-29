Brigitte Bardot l’attivismo per gli animali e la passione per i ricci

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è scomparsa all’età di 91 anni a Saint-Tropez. Nota anche per il suo attivismo a favore dei diritti degli animali, la sua passione per i ricci e la tutela degli esseri viventi ha lasciato un’impronta significativa. La sua figura rimane un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo e dell’impegno sociale.

Addio a Brigitte Bardot. L'attrice di fama mondiale è morta domenica 28 dicembre all'età di 91 anni nella sua casa di Saint-Tropez. L'artista francese negli anni si è resa nota non solo per il suo incredibile successo cinematografico ma anche per il suo grande amore per gli animali, che la portò ad abbandonare la sua carriera precocemente per dedicarsi a loro attraverso la sua fondazione omonima, la Fondation Brigitte Bardot. Brigitte Bardot e il legame con il Centro Recupero Ricci "La Ninna". A ricordarla nel giorno della sua scomparsa sono state molte personalità del mondo dello spettacolo, della politica e non solo.

