Brigitte Bardot la villa a Saint Tropez in cui ha vissuto in compagnia dei suoi amati animali

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema internazionale, ha vissuto a Saint Tropez nella sua villa, circondata dai suoi amati animali. Figura di grande influenza e sensibilità, Bardot ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela degli animali. È scomparsa il 28 dicembre 2025 all'età di 91 anni, lasciando un’eredità di eleganza e impegno ambientale.

Attrice di grande successo, un'icona senza tempo e grande amante degli animali: Brigitte Bardot si è spenta il 28 dicembre 2025 all'età di 91 anni. Dopo una carriera sfolgorante nel cinema, BB come era stata soprannominata aveva deciso di abbandonare il grande schermo per dedicarsi agli animali. La Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot sul mare di Saint-Tropez dove voleva essere sepolta; Brigitte Bardot morta a Villa La Madrague, la celebre tenuta di Saint Tropez dove verrà seppellita (e che diventerà un museo); Brigitte Bardot e la Toscana: i soggiorni a Villa San Michele, le scene girate a San Galgano; La Saint-Tropez di Brigitte Bardot, dietro le quinte del glamour. Brigitte Bardot, con quel mambo in body a Saint Tropez ci ha insegnato la disobbidienza - La sensualità senza censure, l'esprit libre e La Madrague, la villa dove ha vissuto fino alla fine,: ecco come Brigitte Bardot ha trasformato Saint-Tropez.

Mistero sull'eredità di Brigitte Bardot da 65 milioni, la rivelazione sulla villa a Saint Tropez ipotecata - Brigitte Bardot, l’eredità da 65 milioni: dubbi sul patrimonio reale, sulla villa di Saint Tropez ipotecata e sulla divisione tra figlio e fondazione ... virgilio.it

L’eredità di Brigitte Bardot e il figlio non voluto a cui va metà del patrimonio - La diva francese si è ritirata dal cinema a soli 39 anni ma il suo nome, iconico, non ha mai smesso di produrre ricchezza ... corrieredellosport.it

In occasione della morte di Brigitte Bardot la ricordiamo con 35 foto che la immortalano come icona di bellezza, seduzione e femminilità senza tempo x.com

In questi giorni ho ripensato spesso a Brigitte Bardot. Al di là dell’icona, del cinema, dell’immaginario collettivo, ciò che mi colpisce davvero è la sua scelta più silenziosa e radicale: usare la propria visibilità per dare voce a chi non ne aveva. Gli animali, gli invi - facebook.com facebook

