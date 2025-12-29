Brigitte Bardot la partita sull’eredità tra Fondazione e figlio mai amato
La scomparsa di Brigitte Bardot solleva questioni legate alla sua eredità, ancora da chiarire, tra la Fondazione che porta il suo nome e un figlio mai riconosciuto. La vicenda si sviluppa in un contesto di incertezza, in attesa di eventuali documenti testamentari che possano definire le sorti del patrimonio dell’iconica attrice francese.
(Adnkronos) – La morte di Brigitte Bardot apre anche una complessa questione ereditaria, in attesa di conoscere dell'esistenza di un testamento. Il patrimonio stimato della diva francese si aggira sui 65 milioni di euro, frutto di royalty su 60 film, diritti d'immagine, oltre 80 canzoni e vendite di fotografie, nonché collaborazioni con marchi di lusso. Al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
