Brigitte Bardot la grana dell’eredità | quanto spetta al marito al figlio e alla Fondazione

Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è scomparsa all’età di 91 anni e sarà sepolta a Saint Tropez. La sua eredità, composta da beni e diritti, solleva domande sulla distribuzione tra il marito, il figlio e la Fondazione Bardot. In questo approfondimento, analizziamo le modalità di assegnazione e i possibili importi previsti per ciascun beneficiario, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla questione patrimoniale legata alla celebre attrice.

Brigitte Bardot sarà sepolta al cimitero marino della famosa località balneare di Saint Tropez. A riferire le ultime sulla diva del cinema, morta ieri all’età di 91 anni, è stata la testata Ici (ex-France Bleu). Inizialmente la diva voleva riposare vicino a coloro che ha amato da sempre, i suoi animali, ma nell’ultimo periodo sembra aver cambiato idea. Ma ora quello che si profila sul lascito dell’attrice diventa più complicato. Come verrà distribuita l’eredità di BB? Si tratta di un patrimonio da oltre 60 milioni di euro, inclusa la villa La Madrague, in Costa Azzurra, acquistata nel 1958 e trasformata in un rifugio per animali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredità tra il figlio e la fondazione Leggi anche: Brigitte Bardot, capitolo eredità: scontro tra figlio, marito e fondazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalle fake news sulle condizioni di salute di Brigitte Bardot al triste epilogo: l'addio dopo i ricoveri - La notizia è stata confermata nelle scorse ore dalla Fondation Brigitte Bardot. elle.com Le 7 lezioni di stile di Brigitte Bardot (che non dimenticheremo mai) - Il 28 dicembre 2025 Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni e, durante la sua lunga carriera, l'attrice nata a Parigi si è trasformata in un'icona di stile amata e imitata in tutto il mondo. elle.com Dal cinema a Saint Tropez, un libro celebra Brigitte Bardot - È il caso di Brigitte Bardot: Intimate (Assouline), nuovo volume che di lei raccoglie scatti inediti di Ghislain “Jicky” Dussart (1924–1996), fotografo che iniziò la sua carriera come fotoreporter per ... iodonna.it Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, «verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare»: è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici, nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. «È stato il suo auspicio e verrà ri - facebook.com facebook #NEWS - #BrigitteBardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, a Saint-Tropez, affacciata sul mare della Costa Azzurra. A rivelarlo a @franceinfo è stata Wendy Bouchard, giornalista e amica di lunga data dell’attrice, spiegando che si tratta di u x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.