Brigitte Bardot la capra e la sua seconda vita

Brigitte Bardot, nota attrice e icona del cinema francese, ha scelto di cambiare radicalmente vita all'età di quarant'anni. Abbandonati i riflettori e il mondo dello spettacolo, si dedicò alla tutela degli animali e alla vita rurale, adottando uno stile di vita più semplice. La sua scelta rappresenta un esempio di come si possa reinventare anche a metà percorso, dedicandosi con passione a cause a cui si sente profondamente legata.

Aveva quarant'anni Brigitte Bardot quando decise di abbandonare tacchi e lustrini per indossare stivali e cappelli da cowboy. Era il 1973 e l'attrice aveva capito che quella della ribalta non era più la vita che voleva. Dire addio alle luci dei riflettori e al successo non è da tutti, soprattutto quando sei una delle donne più ammirate al mondo. A Repubblica, in occasione dei suoi 80 anni, ammise «tutti vogliono farmi parlare di BB. Ma BB è morta. Sono un'al tra persona». Fu durante le riprese del film Colinot l'alzasottane, il suo ultimo lavoro cinematografico del 1973, che decise di cambiare radicalmente vita per dedicarla alla difesa dei diritti degli animali.

Addio a Brigitte Bardot, da star mondiale del cinema ad attivista per gli animali

