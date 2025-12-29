Brigitte Bardot la canzone di Capodanno che unisce l'Italia | come nasce il brano su cui si fa il trenino

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona internazionale, è al centro di una tradizione italiana di Capodanno: il medley

Brigitte Bardot, icona mondiale, è anche protagonista del celebre medley brasiliano "Disco Samba" cantato a Capodanno in Italia e protagonista di migliaia di trenini. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni

Leggi anche: ‘Brigitte Bardot Bardot’: la canzone che ha trasformato una diva in un rito collettivo da pista

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Addio a B.B.: la leggenda francese dietro la canzone cult 'Brigitte Bardot Bardot'; Arte, musica e show per Capodanno. La festa dalla A alla Z: «Napoli, che magia!»; Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni; Brigitte Bardot, il retroscena sulla famosa canzone che anima i party da mezzo secolo: com’è nata l’idea.

brigitte bardot canzone capodannoBrigitte Bardot, il retroscena sulla famosa canzone che anima i party da mezzo secolo: com’è nata l’idea - Brigitte Bardot è al centro di uno dei ritornelli più celebri nei giorni di festa e non solo: com'è nata l'idea della canzone diventata anche inno della causa animalista. tvblog.it

brigitte bardot canzone capodannoBrigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni - La storia di "Brigitte Bardot Bardot", dal samba brasiliano del 1960 al trenino da festa. msn.com

brigitte bardot canzone capodannoBrigitte Bardot: storia (e cover) della canzone con il suo nome - Brigitte Bardot: impossibile leggere il nome dell'iconica attrice francese, scomparsa oggi all'età di 91 anni, senza canticchiare la canzone brasiliana intitolata con il suo nome (sapevate che paralle ... rockol.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.