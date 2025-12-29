Brigitte Bardot la canzone di Capodanno che unisce l'Italia | come nasce il brano su cui si fa il trenino
Brigitte Bardot, celebre attrice e icona internazionale, è al centro di una tradizione italiana di Capodanno: il medley
Brigitte Bardot, icona mondiale, è anche protagonista del celebre medley brasiliano "Disco Samba" cantato a Capodanno in Italia e protagonista di migliaia di trenini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni
Leggi anche: ‘Brigitte Bardot Bardot’: la canzone che ha trasformato una diva in un rito collettivo da pista
Addio a B.B.: la leggenda francese dietro la canzone cult 'Brigitte Bardot Bardot'; Arte, musica e show per Capodanno. La festa dalla A alla Z: «Napoli, che magia!»; Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni; Brigitte Bardot, il retroscena sulla famosa canzone che anima i party da mezzo secolo: com’è nata l’idea.
Brigitte Bardot, il retroscena sulla famosa canzone che anima i party da mezzo secolo: com’è nata l’idea - Brigitte Bardot è al centro di uno dei ritornelli più celebri nei giorni di festa e non solo: com'è nata l'idea della canzone diventata anche inno della causa animalista. tvblog.it
Brigitte Bardot Bardot: da Rio a Capodanno, la storia del trenino che scalda i party da 60 anni - La storia di "Brigitte Bardot Bardot", dal samba brasiliano del 1960 al trenino da festa. msn.com
Brigitte Bardot: storia (e cover) della canzone con il suo nome - Brigitte Bardot: impossibile leggere il nome dell'iconica attrice francese, scomparsa oggi all'età di 91 anni, senza canticchiare la canzone brasiliana intitolata con il suo nome (sapevate che paralle ... rockol.it
In occasione della morte di Brigitte Bardot la ricordiamo con 35 foto che la immortalano come icona di bellezza, seduzione e femminilità senza tempo x.com
In questi giorni ho ripensato spesso a Brigitte Bardot. Al di là dell’icona, del cinema, dell’immaginario collettivo, ciò che mi colpisce davvero è la sua scelta più silenziosa e radicale: usare la propria visibilità per dare voce a chi non ne aveva. Gli animali, gli invi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.