Brigitte Bardot il ricordo di Milena Gabanelli | Mi ignorò per parlare con un gatto

Milena Gabanelli ricorda Brigitte Bardot, figura simbolo di libertà e fascino degli anni ’60 e ’70. Con la sua presenza magnetica, Bardot ha lasciato un'impronta significativa nel cinema e nella cultura, rappresentando un’epoca di cambiamenti e nuove sensibilità. La sua figura rimane ancora oggi un punto di riferimento, testimonianza di uno stile di vita libero e anticonformista, che ha influenzato generazioni successive.

Brigitte Bardot non è stata solo una delle attrici più apprezzate tra gli Anni ’60 e ’70, ma una vera e propria icona di libertà. A confermare il suo status di diva anti-convenzionale, è stata la giornalista Milena Gabanelli, che incontrò la star francese nel 1983 per invitarla ad una rassegna in suo onore. La risposta di BB? Un sonoro no. Il ricordo di Brigitte Bardot di Milena Gabanelli. Nel corso della sua carriera, Milena Gabanelli ha intervistato personaggi di grande rilevanza. Tra quelli che ricorda più nitidamente c’è tuttavia Brigitte Bardot, che incontrò nel 1983 a Saint Tropez. In quell’occasione, la giornalista volò verso la Francia per invitare l’attrice ad una retrospettiva a lei dedicata a Milano, oltre che in una trasmissione Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Brigitte Bardot, il ricordo di Milena Gabanelli: “Mi ignorò per parlare con un gatto” Leggi anche: “Brigitte Bardot arrivo senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo. Mentre parlavo non mi ascoltava, parlava col gatto…”: il (bel) ricordo di Milena Gabanelli Leggi anche: Perché Brigitte Bardot “Piace a troppi”. Il ricordo di Ciccotti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Brigitte Bardot, Milena Gabanelli: «Quella volta che non mi degnò di uno sguardo e si mise a parlare con il gatto». “Brigitte Bardot arrivo senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo. Mentre parlavo non mi ascoltava, parlava col gatto…”: il (bel) ricordo di ... - Il racconto dell'incontro tra la giornalista e l'attrice a Saint Tropez nel 1983, tra gatti, cani e un iniziale rifiuto ... ilfattoquotidiano.it

Milena Gabbanelli: «Brigitte Bardot non mi degnò di uno sguardo, mi veniva da piangere» - Tropez per incontrare Brigitte Bardot, nella sua celebre tenuta, la Madrague. msn.com

Brigitte Bardot, Milena Gabanelli: «Quella volta che non mi degnò di uno sguardo e si mise a parlare con il gatto» - Il racconto del viaggio alla Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot a Saint Tropez, per parlare alla diva di un evento a lei dedicato ... corriere.it

Dopo la morte di Brigitte Bardot si apre il tema dell’eredità. Il patrimonio della diva ammonterebbe attorno ai 65 milioni di euro. A chi andrà il suo lascito: https://fanpa.ge/gpkBB - facebook.com facebook

In occasione della morte di Brigitte Bardot la ricordiamo con 35 foto che la immortalano come icona di bellezza, seduzione e femminilità senza tempo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.