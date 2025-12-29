Brigitte Bardot il ‘broncio’ e la lezione per le fan del ritocco

Brigitte Bardot, icona di eleganza e charme, ci ha lasciato il 28 dicembre all’età di 91 anni nella sua residenza di Saint-Tropez. La sua bellezza senza tempo e il suo stile hanno segnato un’epoca, lasciando un’eredità che va oltre l’immagine pubblica. In questo articolo, analizzeremo il suo percorso e le lezioni che si possono trarre, anche in relazione alle tendenze del ritocco estetico.

Una bellezza indimenticabile, quella di Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre all’età di 91 anni nella sua casa di Saint-Tropez. L’attrice francese, negli anni ’50 accostata per il suo fascino alla collega americana Marilyn Monroe, era celebre per il suo broncio, che nel 1970 ispirò lo scultore Alain Gourdon per la realizzazione di un busto della Marianne, emblema di Francia. E in effetti le sue labbra ad arco e il sorriso caratterizzato da un lieve diastema – la leggera distanza fra gli incisivi – avrebbero molto da insegnare alle fedeli del ‘ritocco’. Parola di Maurizio Ressa, direttore dell’Unità Complessa di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori di Bari e pass-president della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (Sicpre), che assicura a LaPresse come “l’intervento alle labbra oggi è tra i più gettonati, anche come regalo di Natale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brigitte Bardot, il ‘broncio’ e la lezione per le fan del ritocco Leggi anche: Brigitte Bardot, la diva sexy ed emancipata. Il ‘broncio’ provocante, le magliette attillate, la canzone inneggiante al suo nome Leggi anche: Broncio eterno, capelli spettinati, camicie annodate sotto il seno. E il cinema creò Brigitte Bardot Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le 7 lezioni di stile di Brigitte Bardot (che non dimenticheremo mai) - Il 28 dicembre 2025 Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni e, durante la sua lunga carriera, l'attrice nata a Parigi si è trasformata in un'icona di stile amata e imitata in tutto il mondo. elle.com Dalle fake news sulle condizioni di salute di Brigitte Bardot al triste epilogo: l'addio dopo i ricoveri - La notizia è stata confermata nelle scorse ore dalla Fondation Brigitte Bardot. elle.com Brigitte Bardot infuriata per la fake news sulla sua morte: “Un’idiozia totale” - L’icona senza tempo del cinema francese è tornata a far parlare di sé, ma non per una delle sue ... dilei.it Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, «verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare»: è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici, nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. «È stato il suo auspicio e verrà ri - facebook.com facebook #NEWS - #BrigitteBardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, a Saint-Tropez, affacciata sul mare della Costa Azzurra. A rivelarlo a @franceinfo è stata Wendy Bouchard, giornalista e amica di lunga data dell’attrice, spiegando che si tratta di u x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.