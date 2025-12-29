Brigitte Bardot icona di libertà

Brigitte Bardot, attrice e modella francese, è stata un simbolo di libertà e indipendenza nel mondo dello spettacolo. Con una carriera che ha attraversato gli anni ’50 e ’60, ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella cultura popolare, rappresentando una figura di femminilità autentica e disinibita. La sua vita e il suo percorso rimangono un esempio di emancipazione e stile senza tempo.

Icona nazionale o paladina dell’estrema destra? Brigitte Bardot divide la Francia - Dopo la morte, Brigitte Bardot divide la Francia per le sue idee ... lettera43.it

Brigitte Bardot, l’icona che reinventò la femminilità tra cinema e attivismo - Simbolo di bellezza e libertà, Brigitte Bardot ha segnato il cinema e la cultura del Novecento, dalle pellicole all'impegno per gli animali ... fortuneita.com

#brigittebardot ETERNAL ICON

ANSA.it. . L'omaggio della gente a BB, la diva che amava gli animali #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/12/29/brigitte-bardot-lultima-sua-dimora-sara-vicino-al-mare_1874cb7b-9ebc-45ed-8bf9-95362dd43cde.html - facebook.com facebook

Brigitte #Bardot, fan in lacrime a Saint-Tropez dove sarà sepolta #BrigitteBardot #Bb x.com

