Brigitte Bardot | Ero più di un?attrice | ero la Francia Il mito eterno della donna che ha sconvolto il Novecento Da Saint-Tropez alle battaglie animaliste

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo della Francia, si è spenta il 28 dicembre nella sua residenza di Saint-Tropez, circondata dal marito Bernard d'Ormale. Con una carriera che ha segnato il Novecento, la sua figura ha rappresentato molto più di un’attrice, diventando un simbolo culturale e un’attivista nel settore animalista. La sua scomparsa chiude un capitolo importante della storia dello spettacolo e della cultura francese.

Brigitte Bardot si è spenta all?alba del 28 dicembre, nella villa de La Madrague a Saint-Tropez, accanto al marito Bernard d?Ormale. Aveva 91 anni. L?ultimo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Brigitte Bardot: «Ero più di un?attrice: ero la Francia». Il mito eterno della donna che ha sconvolto il Novecento. Da Saint-Tropez alle battaglie animaliste Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, il mito che ha cambiato per sempre il volto della donna nel cinema Leggi anche: Brigitte Bardot dimessa, convalescenza serena a Saint?Tropez Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Brigitte Bardot: «Ero più di un’attrice: ero la Francia». Il mito eterno della donna che ha sconvolto il Novecento. Da Saint-Tropez alle battaglie animaliste - Brigitte Bardot si è spenta all’alba del 28 dicembre, nella villa de La Madrague a Saint- leggo.it

Broncio eterno, capelli spettinati, camicie annodate sotto il seno. E il cinema creò Brigitte Bardot - di Mariarosa Mancuso x.com

