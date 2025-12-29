Brigitte Bardot e l' erotismo amorale che ha spiazzato la sinistra

Brigitte Bardot, come Marilyn Monroe, è spesso ricordata più per il suo fascino che per le capacità attoriali. La loro immagine ha profondamente influenzato l’immaginario collettivo, imponendosi come simboli erotici piuttosto che come attrici di rilievo. Questo fenomeno ha suscitato riflessioni sulla percezione del talento rispetto all’immagine pubblica, evidenziando come l’erotismo amorale possa sovrastare le competenze artistiche nel costruire un’icona di successo.

Per BB come per Marilyn nessuno o quasi si fa domande sulla loro reale capacità di recitare. Insomma nessuno o quasi si sofferma sul punto: erano o no brave attrici? Il fatto è che le due hanno permeato l'immaginario imponendo se stesse come simboli erotici. E ci si accontenta di ciò, come avvenuto anche per le gemelle Kessler e per le loro gambe sinuose. È curioso il fatto che sia stata proprio una filosofa femminista come Simone de Beauvoir a incasellare Brigitte Bardot in uno stereotipo «patriarcale»: una ninfa selvatica, una lolita che seduce con tranquillità, «il suo erotismo non è magico ma aggressivo, ella è ugualmente cacciatrice e preda», per il maschio latino quella naturalezza appariva addirittura «perversa», conservava «l'ingenuità» dell'infanzia ma anche il suo «mistero».

