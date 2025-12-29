Brigitte Bardot e l' eredità da 65 milioni di euro | a chi andrà Le frasi shock sul figlio
Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si apre il dibattito sulla destinazione del suo patrimonio stimato in 65 milioni di euro. La questione ereditaria rimane ancora aperta, in attesa di eventuali testamenti e decisioni ufficiali. Questo caso mette in luce le delicate dinamiche familiari e patrimoniali di una delle icone più celebri del cinema francese.
A chi andrà il patrimonio da 65 milioni di euro di Brigitte Bardot? Alla morte dell'ultima vera diva di Francia, si apre una complessa questione ereditaria, in attesa di conoscere dell'esistenza di un testamento. Tanto più che con l'unico fioglio avuto dall'attrice i rapporti sono sempre stati a dir poco difficili. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche: L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio
Leggi anche: L’eredità di Brigitte Bardot: “Ha lasciato tutto agli animali, ma per legge metà dei suoi 65 milioni di dollari devono andare al figlio che lei definì ‘un tumore”
Brigitte Bardot l' eredità | A Nicolas il figlio mai amato metà del patrimonio per legge Cosa resta dei 65 milioni della diva La fondazione e la casa a Saint-Tropez.
In occasione della morte di Brigitte Bardot la ricordiamo con 35 foto che la immortalano come icona di bellezza, seduzione e femminilità senza tempo x.com
In questi giorni ho ripensato spesso a Brigitte Bardot. Al di là dell’icona, del cinema, dell’immaginario collettivo, ciò che mi colpisce davvero è la sua scelta più silenziosa e radicale: usare la propria visibilità per dare voce a chi non ne aveva. Gli animali, gli invi - facebook.com facebook
