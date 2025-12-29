Brigitte Bardot e l' eredità da 65 milioni di euro | a chi andrà Le frasi shock sul figlio

29 dic 2025

Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si apre il dibattito sulla destinazione del suo patrimonio stimato in 65 milioni di euro. La questione ereditaria rimane ancora aperta, in attesa di eventuali testamenti e decisioni ufficiali. Questo caso mette in luce le delicate dinamiche familiari e patrimoniali di una delle icone più celebri del cinema francese.

A chi andrà il patrimonio da 65 milioni di euro di Brigitte Bardot? Alla morte dell'ultima vera diva di Francia, si apre una complessa questione ereditaria, in attesa di conoscere dell'esistenza di un testamento. Tanto più che con l'unico fioglio avuto dall'attrice i rapporti sono sempre stati a dir poco difficili. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

