Brigitte Bardot e il giallo della sepoltura | le ultime volontà cambiate recentemente

Brigitte Bardot, scomparsa ieri all'età di 91 anni, ha modificato recentemente le sue ultime volontà riguardo alla sepoltura. Secondo fonti del comune di Saint-Tropez, la celebre attrice riposerà nel cimitero marino della località, dove sono già sepolti i suoi genitori. La data del funerale non è stata ancora comunicata. Questa decisione conclude un lungo legame tra Bardot e la regione della Provenza.

Roma, 29 dicembre 2025 – Brigitte Bardot, morta ieri a 91 anni, riposerà nel cimitero marino di Saint-Tropez, dove già sono sepolti i suoi genitori: è quanto riferiscono fonti del comune di Saint-Tropez citate dall'agenzia France Presse, senza tuttavia indicare la data del funerale. Sarebbe dunque smentita la notizia riferita questa mattina a franceinfo dalla giornalista e amica di BB, Wendy Bouchard, secondo cui l'attrice sarebbe stata sepolta nel suo giardino vicino al mare. La stessa Bardot aveva espresso l'auspicio di 'riposare' a La Madrague, la sua storica proprietà di Saint-Tropez. Non è ancora nota la data della sepoltura, che dovrebbe aver luogo presumibilmente la prossima settimana.

