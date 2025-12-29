Brigitte Bardot dove sarà sepolta | il comune non rispetterà il suo volere

Brigitte Bardot aveva espresso il desiderio di essere sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, vicino al mare e ai suoi animali. Tuttavia, il comune ha deciso di non rispettare questa volontà. La questione solleva questioni sulla tutela delle scelte personali e sulle normative locali riguardanti le sepolture private. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa vicenda e le implicazioni legali coinvolte.

Brigitte Bardot ha scelto di essere sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, vicino al mare e ai suoi animali, ma il suo desiderio non verrà rispettato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

