Brigitte Bardot da bambolina di scena a interprete brava davvero

Brigitte Bardot, nota per la sua bellezza e il suo talento, ha avuto una carriera cinematografica durata circa venticinque anni. Durante questo periodo, ha consolidato la sua presenza nel mondo del cinema senza affrontare crisi significative, mantenendo un percorso stabile e professionale. La sua evoluzione da giovane attrice a icona internazionale testimonia la sua versatilità e il suo impatto nel panorama artistico.

La carriera di Brigitte Bardot è durata circa venticinque anni ed è stata tutto sommato una carriera senza crisi, senza intoppi, una galoppata quasi sempre gioiosa. Iniziata con piccole parti di rodaggio, proseguita per più di due lustri sull'onda di successi mai discussi, conclusa senza drammi all'approssimarsi della quarantina, l'età in cui ogni sex symbol deve necessariamente abbassare bandiera. La bella avventura (perché fu bella: BB fu forse l'unica diva francese a non dover pagar pegno transitando nei letti dei potenti) comincia nel 1951. Allora Brigitte ha diciassette anni e un'attività del tutto disimpegnata come modella e indossatrice.

Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

Tg2. . L'addio a #BrigitteBardot, donna libera e sensuale, che con il suo stile inconfondibile ha rivoluzionato anche il mondo della #moda - facebook.com facebook

Broncio eterno, capelli spettinati, camicie annodate sotto il seno. E il cinema creò Brigitte Bardot - di Mariarosa Mancuso x.com

