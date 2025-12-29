Brigitte Bardot arrivo senza trucco capelli sciolti bellissima Non mi degnò di uno sguardo Mentre parlavo non mi ascoltava parlava col gatto… | il bel ricordo di Milena Gabanelli

Milena Gabanelli ricorda Brigitte Bardot, un’immagine semplice e spontanea di Bardot senza trucco e capelli sciolti, incontrata a Saint Tropez. Nel suo racconto, l’attenzione non era rivolta a lei, ma al gatto di Bardot, sottolineando un’immagine autentica e naturale dell’icona. Un ricordo che, pur nella semplicità, restituisce l’essenza di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel tempo, sia ieri che oggi.

Milena Gabanelli firma sul Corriere un ricordo di Brigitte Bardot, un ricordo che inizia a Saint Tropez, un posto dove BB viene in mente spesso, oggi e anche domani, probabilmente per sempre. Non è estate ma gennaio, anno 1983. Gabanelli deve incontrare l’attrice: “La Bardot arrivò alle 11, aveva addosso un eschimo, jeans dentro agli stivali, senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo. Poi mi caricò su una Meari arancione, seduto sul sedile dietro un cane grande che aveva cominciato ad annusarmi la sciarpa e sbavarla un po’”, le parole della giornalista. Gabanelli spiega a Bardot che, insieme al comune di Milano, sta organizzando “un evento dedicato a lei”, le chiede di partecipare firmando alcune opere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Brigitte Bardot arrivo senza trucco, capelli sciolti, bellissima. Non mi degnò di uno sguardo. Mentre parlavo non mi ascoltava, parlava col gatto…”: il (bel) ricordo di Milena Gabanelli Leggi anche: “Nessuno mi ama più di Harry, so che mi proteggerà sempre”: Meghan Markle senza trucco sulla cover di “Harper’s Bazaar” (e non molla il titolo di Duchessa) Leggi anche: Brigitte Bardot shock: "Solo un miracolo mi ha salvato dai miei tentativi di suicidio" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Morte Brigitte Bardot: addio alla diva libera del cinema; Brigitte Bardot, l'arrivo a Roma negli anni 60: le minigonne, i tailleur maschili, l'attivismo ambientalista. Nulla fu più come prima; Il legame con Ancona. Quando Brigitte Bardot arrivò in Jaguar al Passetto; Brigitte Bardot: stile, cinema e mito senza tempo. Brigitte Bardot, Milena Gabanelli: «Quella volta che non mi degnò di uno sguardo e si mise a parlare con il gatto» - Il racconto del viaggio alla Madrague, la tenuta di Brigitte Bardot a Saint Tropez, per parlare alla diva di un evento a lei dedicato ... corriere.it

Brigitte Bardot: vita, scandalo e morte di un mito senza tempo - In quei neanche vent’anni fece meno di 40 film: Il disprezzo di Godard, Vita privata e Viva Maria! tg.la7.it

Brigitte Bardot chi era? Biografia completa, carriera, influenza sulla Moda e sulla Cultura, marito, figli, data e causa morte - Brigitte Bardot, nota anche come “BB”, è stata un’attrice, ex modella, cantante e attivista francese. spettegolando.it

Tg2. . L'addio a #BrigitteBardot, donna libera e sensuale, che con il suo stile inconfondibile ha rivoluzionato anche il mondo della #moda - facebook.com facebook

Broncio eterno, capelli spettinati, camicie annodate sotto il seno. E il cinema creò Brigitte Bardot - di Mariarosa Mancuso x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.